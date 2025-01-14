Як провести розрахунок субсидії самостійно

Субсидія рівна різниці між платою за СГТП і обов'язковим платежем, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Механізм розрахунку обов'язкового платежу ви можете знайти тут.

Аби визначити розмір платежу за СГТП, потрібно знати норми та граничні показники палива. У 2025 році вони зросли.

Граничні показники зараз такі:

за скраплений газ – 418,80 гривні за 1 балон;

за тверде паливо – 4 187,97 гривні за тонну.

Норми за скраплений газ залежать від кількості осіб:

2 балони надається на 1 – 2 особи;

3 балони – 3 – 4 особи;

4 балони – 5 або більше осіб.

А от норма для твердого палива складає 2 тонни на домогосподарство.

Приклад: якщо у домі проживає 2 особи, плата за СГТП розраховується так (418,80*2 балони) + (4 187,97*2 тонни) = 9 213,54 гривні.