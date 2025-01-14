Как провести расчет субсидии самостоятельно
Субсидия равна разнице между платой за СГТП и обязательным платежом, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Обратите внимание! Механизм расчета обязательного платежа вы можете найти здесь.
Чтобы определить размер платежа за СГТП, нужно знать нормы и предельные показатели топлива. В 2025 году они выросли.
Предельные показатели сейчас такие:
- за сжиженный газ – 418,80 гривны за 1 баллон;
- за твердое топливо – 4 187,97 гривны за тонну.
Нормы за сжиженный газ зависят от количества человек:
- 2 баллона предоставляется на 1 – 2 человека;
- 3 баллона – 3 – 4 человека;
- 4 баллона – 5 или более человек.
А вот норма для твердого топлива составляет 2 тонны на домохозяйство.
Пример: если в доме проживает 2 человека, плата за СГТП рассчитывается так (418,80*2 баллоны) + (4 187,97*2 тонны) = 9 213,54 гривны.