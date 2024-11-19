Как самостоятельно рассчитать размер своей субсидии на дрова: пошаговая инструкция

Украинцы могут получить субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (СГТП). Размер этой помощи определяется индивидуально.

Как провести расчеты самостоятельно

Чтобы определить субсидию, необходимо отминусовать из размера платы за СГТП обязательный платеж, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Сначала нужно определить размер платы за СГТП. Для этого необходимо знать нормы и предельные показатели топлива. Эти значения утверждены постановлением правительства № 356 от 23 апреля 2012 года

В 2024 году предельные показатели следующие:

за сжиженный газ – 382,46 гривны за 1 баллон;

за твердое топливо – 3 824, 63 гривны за тонну.

Нормы, при этом, следующие:

за сжиженный газ – 2 баллона (на 1 – 2 человека), 3 баллона (на 3 – 4 человека), 4 баллона (на 5 и более человек);

за твердое топливо – 2 тонны на домохозяйство.

Разберемся на примере как это рассчитать для конкретно определенного домохозяйства, где проживает 2 человека: (382,46*2 баллона) + (3 824, 63*2 тонны) = 8 414,18 гривны.

Обратите внимание! Формулу расчета обязательного платежа вы можете найти здесь.