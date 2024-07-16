Как правильно рассчитать свою пенсию в Украине

Размер пенсий в Украине зависит от страхового стажа и уровня заработной платы человека. В 2024 году украинцы могут самостоятельно рассчитать как размер пенсии, так и возраст выхода на пенсию.

Как самостоятельно рассчитать пенсию

Украинцы, как получат минимальную зарплату – не смогут рассчитывать на высокие пенсионные выплаты. И даже те, кто имеют высокие доходы, но оформлены как физлица-предприниматели и платят единый социальный взнос с минимальной зарплаты – будут получать небольшую пенсию.

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Чтобы узнать размер будущей пенсии самостоятельно в 2024 году, можно воспользоваться "Пенсионным калькулятором". Сделать это можно в личном кабинете на вебпортале ПФУ всего в несколько шагов.

! Расчет пенсии по возрасту выполняется также по следующей формуле: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии. Подробнее об этом можно прочитать здесь

В результате расчета пенсии вы узнаете о: