США поддерживают Сербию в уменьшении зависимости от российских энергоносителей

США готовы поддержать Сербию в усилиях уменьшить зависимость от российских энергоносителей. В частности, от ископаемого топлива.

Как США поможет Сербии

США должны способствовать уменьшению объемов импорта ископаемого топлива, что осуществляет Сербия. Для этого будут использоваться возобновляемые источники энергии, сообщает Bloomberg.

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В качестве альтернативы российскому газу, Сербия стремится получать сырьё из других стран. Для этого должны быть проложены новые трубопроводы. В частности, Сербия может получать сырье через греческий терминал со сжиженным природным газом на юге, и из Азербайджана на востоке.

Обратите внимание! Единственный нефтеперерабатывающий завод Сербии от компании NIS находится под контролем "Газпром нефть". А это дает возможность Кремлю давить на сербское правительство.

США и Сербия уже подписали совместное соглашение на прошлой неделе. Страны планируют сотрудничать в:

энергетических проектах;

вопросе поставок критических металлов.

К тому же, в Сербии должен открыться крупнейший в Европе литиевый рудник. Проект будет реализовывать компания Rio Tinto.

Как будет развиваться энергосистема Сербии: