Платить за свет меньше: почему стоит проверить электросчетчик

Если потребители получают слишком большие счета за электроэнергию, при этом не используя электрические приборы существенно, стоит проверить счетчик. Такая проверка может сэкономить средства за коммунальные платежи.

Как проверить электросчетчик и сэкономить на свете?

Проверить счетчик, который может начислять лишние киловатты, можно выключив все электроприборы в квартире или доме, а тогда глянуть продолжает ли счетчик считать, передает 24 Канал со ссылкой ДТЭК.

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Если продолжает, то диск на приборе должен вращаться или же показатели на экране будут меняться. В таком случае следует осуществить несколько алгоритмов действий:

Зайдите на сайт ДТЭК в раздел "Услуги по счетчику" и закажите экспертизу счетчика.

Во время этой экспертизы специалисты устанавливают временный прибор для учета электроэнергии.

После оформления заявления и проведения экспертизы специалисты ДТЭК должны сформировать счет в соответствии с характеристиками электроустановки.

Кроме замены неисправного счетчика, сэкономить на электроэнергии можно еще и благодаря двухзонным счетчикам: