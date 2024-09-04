Как снять наличные с Монобанка

Максимальная сумма, которую можно снять в банке за день, составляет 100 тысяч гривен. Это ограничение действует с начала войны. Однако его можно обойти, распределив средства на несколько счетов.

Читайте также Для бывших военных: как сменить банк для получения пенсии

Наличные с карточек Монобанка можно снимать различными способами: не только в банках, но и в кассах аптек, АЗС и супермаркетов.

В частности, это можно сделать в Универсал Банке, А-Банка или Укргазбанка, а также через терминалы, например, City24. Комиссия за такую операцию составляет 0,9% от суммы для собственных средств и 4% для кредитных.

Обратите внимание! Если снимать наличные через банки-партнеры, максимальная сумма может быть меньше 100 тысяч гривен. Например, в кассе Универсал Банка за одно снятие можно получить не более 20 тысяч гривен.

Где заказать наличные деньги

Наличные с карты Монобанка можно заказать через банки-партнеры, такие как Универсал Банк, А-Банк или Укргазбанк. В этих банках комиссия за снятие не будет взиматься. Например, у Приватбанка за снятие наличных с карты другого банка комиссия составляет 3%, и клиенты других банков не могут заказать наличные заранее.

Для заказа наличных рекомендуется подавать заявку за два-три дня до желаемой даты получения. Предварительный заказ наличных возможен при следующих условиях:

В "Универсал банке" – от 100 тысяч гривен или от 1 000 долларов/евро;

В А-банке – от 10 тысяч гривен или от 100 долларов/евро;

В Укргазбанке – от 10 тысяч гривен или от 100 долларов/евро.

Обратите внимание! Лимит на снятие наличных с карты Монобанка делится между "черной" (кредитной) и "белой" (дебетовой) картами, позволяя снимать до 100 тысяч гривен с каждой за день. В украинских банкоматах обычно нет комиссии за снятие наличных, но всегда стоит проверять информацию на экране перед подтверждением операции.