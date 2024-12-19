Как участникам боевых действий получить бесплатное жилье

Украинские военнослужащие имеют право на бесплатное жилье. Недвижимость предоставляется, если лицо подпадает под определенные критерии.

Что нужно для получения денежной компенсации на жилье

Чтобы получить денежную компенсацию, лицо должно нуждаться в улучшении жилищных условий и находиться на квартирном учете по месту жительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на КОВА.

Читайте также Пока доллар дорожает, евро теряет цену: какая на рынке разница в ценах

Денежная компенсация выплачивается в порядке очередности постановки на квартирный учет,

– говорится в сообщении КОВА.

Как оформить компенсацию

Чтобы оформить денежную компенсацию, нужно подать специальное заявление в орган социальной защиты населения (где гражданин состоит на квартирном учете). Также нужно приложить следующие документы:

копии документов, которые удостоверяют личность;

копии удостоверений (например, УБД);

В зависимости от категории лиц дополнительно подаются копии справки о непосредственном участии в АТО/ООС, справки военно-врачебной комиссии, справки руководителя АТЦ СБУ, ГШ ВСУ,

– сообщает КОВА.