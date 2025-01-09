Ко вниманию всех, кто получает субсидию: механизм исчисления дохода в этом году меняется

При назначении или перерасчете субсидии, во внимание принимаются доходы всех членов домохозяйства. Теперь механизм расчета изменится.

Как теперь изменится расчет субсидии

Среднемесячный совокупный доход для начисления соцпомощи теперь будет рассчитываться по-другому, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Напомним! Размер субсидии определяется как разница между стоимостью коммунальных услуг и обязательным платежом, определенным для домохозяйства.

При исчислении дохода домохозяйства, с учетом которого, в частности, определяется право на жилищную субсидию и льготу и исчисляется их размер, будет учитываться заработная плата за минусом не только налога на доходы физических лиц, но и военного сбора,

– говорится в сообщении ПФУ.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина №1467, которое было принято 20 декабря 2024 года. При этом, изменения вступили в силу 24 декабря 2024 года.

Обратите внимание! ПФУ имеет месяц от вступления в силу постановления, чтобы обеспечить техническую возможность реализации принятого решения.