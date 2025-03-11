Новое решение Трампа: как президент США планирует использовать земли Пентагона

Трамп планирует использовать земли, находящиеся под руководством Минобороны. Эта территория, по мнению президента США должна быть задействована для построения заводов по рафинированию металлов.

Что будет означать решение Трампа

Вероятно, указ о принятии этого решения Трамп подпишет уже 12 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Вследствие пошлин Трампа: в США, Канаде и Мексике увеличивается риск рецессии

По словам одного из источников, Трамп также планирует назначить царя критических минералов, подобно шагам, которые предпринимали предыдущие президенты, чтобы координировать внимание Вашингтона в других сферах. Источники добавили, что планы обсуждаются и могут измениться до того, как Трамп подпишет указ,

– отмечает Reuters, опираясь на анонимные источники.

Такое решение должно быть принято в рамках плана Трампа, по увеличению внутреннего производства важнейших полезных ископаемых. К тому же американское правительство стремится уменьшить контроль Китая именно в этом секторе.

Обратите внимание! По состоянию на сейчас, вооружение американских военных создается из полезных ископаемых, обрабатываемых Китаем.

Сейчас говорить о том, как будет происходить реализация плана с нормативной точки зрения трудно. Также нужно учитывать и последствия этого решения, в частности для шахтеров.

Дело в том, что такая политика Трампа ставит в приоритет именно переработку металлов. Соответственно, капитальный ремонт шахт откладывается на второй план. А это может стать причиной раздражения шахтеров.

Заметьте! Пентагон контролирует примерно 30 миллионов акров земли (ориентировочно 121 405,7 миллиона квадратных метров).