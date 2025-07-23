Государство готово к изменениям: сможет ли Украина получить больше дронов

Украина нуждается в значительном количестве дронов. В частности, речь идет о перехватчиках. Государство уже законтрактовало 4 производителей дронов такого типа.

Как государство планирует получить больше дронов для Украины?

Общая сумма заключенных сделок – более 3 миллиардов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Министр обороны Украины Вместе с Первым вице-премьер-министром Михаилом Федоровым встретились с Brave1, командой Минцифры, производителями дронов и крупнейшими волонтерскими фондами Украины. Сосредоточились на обеспечении беспилотниками наших воинов на передовой.

Как сообщил Шмыгаль, Минобороны уже смогло достичь определенных договоренностей с партнерами в этом вопросе. Сейчас украинские чиновники стремятся получить внешнее финансирование на закупку дронов-перехватчиков.

Президент поставил задачу развивать это направление. И имеем уже четыре госконтракта с производителями. На этой неделе также говорили с крупными государственными банками о кредитовании производителей под госгарантии,

– говорит Шмыгаль.

Обратите внимание! Дроны-перехватчикии чрезвычайно важны на фронте. Благодаря им, можно противодействовать шахедам.