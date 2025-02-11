Как ускорить выход на пенсию, если недостаточно стажа

Для выхода на заслуженный отдых, нужно приобрести достаточное количество стажа. Эта норма зависит от возраста.

Как увеличить количество стажа

Нужное количество стажа можно докупить. Однако, это может обойтись в кругленькую сумму, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Чтобы купить полный месяц стажа, нужно уплатить сумму равную минимальному страховому взносу. Сейчас это – 1 760 гривен. Соответственно, год стажа будет стоить – 21 120 гривен.

Заметьте! Лицо, решившее докупить стаж, может самостоятельно определять размер и частоту таких взносов.

Кому стоит докупить стаж:

лицам, не имеющим достаточно стажа;

гражданам, которые стремятся увеличить свои выплаты;

украинцам, проживающим за рубежом, но планирующим получать пенсию в Украине.

Какое количество стажа нужно для выхода на пенсию в 2025 году

В зависимости от возраста, в этом году минимальное количество стажа для выхода на пенсию таково: