На 50% больше: кто может увеличить пенсию почти до 20 000 гривен

Вышедшие на пенсию после 2018 года военные пенсионеры имеют возможность увеличить свою пенсию на около 50%. Дело в том, что размер таких выплат определен по отношению к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц на 2018 год, который на 52% ниже действующего.

Кто может рассчитывать на повышение пенсии

Как объясняют юристы, пересчитать пенсию можно в судебном порядке, исходя из размера прожиточного минимума на 2020–2023 годы. Что, собственно, и приведет к ее увеличению на около 50%.

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Такую возможность имеют военные пенсионеры, вышедшие на пенсию после 2018 года и которые проходили службу в:

Государственной уголовно-исполнительной службе;

Управлении государственной охраны;

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям;

Службе внешней разведки;

Национальной гвардии (Внутренние войска);

Пограничной службе;

Службе безопасности Украины;

Вооруженных силах Украины и других.

Важно! Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, не потеряют свои пенсии. Выплаты зачисляются на их счета в полном размере вне зависимости от места пребывания

Как изменился прожиточный минимум

С 2018 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц значительно изменился. Так:

тогда он составлял 1 762 гривны;

в 2023 году – 2 684 гривны.

Таким образом, подчеркивается, его размер увеличился более чем на 50%. Что, отмечают юристы, должно привести к такому же росту пенсий.

Сколько можно будет получать

При условии, что основной размер выплаты военного пенсионера составляет 13 000 гривен, после пересчета он увеличится до 19 760 гривен. Что больше на:

52%;

или на 6 760 гривен.

Напомним, пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, могут рассчитывать на доплаты к своим выплатам.

Кому могут повысить пенсию летом

В июне 1 000 гривен доплатят украинцам, которые в этот момент будут соответствовать двум условиям. В частности:

размер пенсий которых составит 5 842 гривны;

которые вышли на пенсию, имея 35 лет страхового стажа.

При этом коэффициент в формуле расчета также увеличен. В настоящее время он составляет 0,37 – вместо прежнего 0,35.

Обратите внимание! Каждый пенсионер может рассчитывать на перерасчет выплаты. Причем как в индивидуальном, так и в массовом порядке.