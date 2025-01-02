Как изменились выплаты пенсий и субсидий в Украине в 2024 году
В 2024 году Пенсионный фонд Украины выделил на пенсионные выплаты 736,4 миллиарда гривен. Это на 9,6% или на 64,4 миллиарда больше по сравнению с 2023 годом.
Сколько средств ушло на пенсии и субсидии
На выплату жилищных субсидий и льгот было направлено 39,4 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Это на 12% больше, чем в прошлом году, когда эта сумма составляла 35,2 миллиарда гривен.
Кроме того, страховые выплаты достигли 33,6 миллиарда гривен, из которых 19,9 миллиарда было направлено на оплату больничных.
Количество пенсионеров в Украине
По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на ноябрь 2024 года в стране насчитывалось 10,353 миллиона пенсионеров. Это на 164 тысячи человек меньше, чем было в начале года.
Интересно! Средний размер пенсии на 1 октября 2024 года составлял 5 852 гривны. С начала года он вырос на 467 гривен, что составляет 8,7% повышения.
Инфляция и реальные доходы пенсионеров
Годовая инфляция в сентябре 2024 года выросла до 8,6%, что фактически приостановило увеличение реальных доходов пенсионеров.
Интересно! В ноябре этот показатель достиг 11,2%, и по прогнозам, инфляция превысит 10% по итогам года.