Сколько надо получать, чтобы пенсия была на уровне минимальной зарплаты, если есть 30 лет стажа
- Для пенсии на уровне минимальной зарплаты в 63 года при 30 годах стажа нужна зарплата не менее 20,6 тысяч гривен.
- В 65 лет при аналогичных условиях достаточно зарплаты 18,7 тысяч гривен.
Сейчас минимальная зарплата в Украине – 8 тысяч гривен. Этот показатель не планируют менять и в следующем году.
От чего зависит размер пенсии
На размер пенсии влияет не только зарплата. Также играет роль возраст выхода на заслуженный отдых и количество приобретенного стажа, пишет 24 Канал.
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Чтобы выйти на пенсию в определенном возрасте, лицо должно приобрести установленный минимум стажа:
- для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа;
- в 63 года – 22 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
То есть, если лицо приобрело только 30 лет стажа, оно не сможет уйти на пенсию в 60. Соответственно, расчеты будут происходить только для выхода на заслуженный отдых в 63 и 65 лет.
Заметьте! Речь идет о выходе на пенсию на общих условиях.
Если лицо хочет уйти на заслуженный отдых в 63 года, имеет 30 лет стажа и стремится получать пенсию не менее 8 тысяч гривен, его зарплата должна составлять как минимум – 20,6 тысяч гривен.
Какая пенсия будет при 30 годах стажа и зарплате более 20 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор
А вот в 65 лет при таких обстоятельствах выйти на пенсию будет легче. Будет достаточно зарплаты – 18,7 тысяч гривен.
Как получить пенсию более 8 тысяч при 30 годах стажа / Скриншот Пенсионный калькулятор
Обратите внимание! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.