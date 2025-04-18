От чего зависит размер пенсии

На размер пенсии влияет не только зарплата. Также играет роль возраст выхода на заслуженный отдых и количество приобретенного стажа, пишет 24 Канал.

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Чтобы выйти на пенсию в определенном возрасте, лицо должно приобрести установленный минимум стажа:

для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа;

нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа; в 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

То есть, если лицо приобрело только 30 лет стажа, оно не сможет уйти на пенсию в 60. Соответственно, расчеты будут происходить только для выхода на заслуженный отдых в 63 и 65 лет.

Заметьте! Речь идет о выходе на пенсию на общих условиях.

Если лицо хочет уйти на заслуженный отдых в 63 года, имеет 30 лет стажа и стремится получать пенсию не менее 8 тысяч гривен, его зарплата должна составлять как минимум – 20,6 тысяч гривен.



Какая пенсия будет при 30 годах стажа и зарплате более 20 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор

А вот в 65 лет при таких обстоятельствах выйти на пенсию будет легче. Будет достаточно зарплаты – 18,7 тысяч гривен.



Как получить пенсию более 8 тысяч при 30 годах стажа / Скриншот Пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.