Від чого залежить розмір пенсії
На розмір пенсії впливає не тільки зарплата. Також грає роль вік виходу на заслужений відпочинок і кількість набутого стажу, пише 24 Канал.
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Аби вийти на пенсію в певному віці, особа має набути встановлений мінімум стажу:
- для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Тобто, якщо особа набула лише 30 років стажу, вона не зможе піти на пенсію у 60. Відповідно, розрахунки відбуватимуться лише для виходу на заслужений відпочинок у 63 та 65 років.
Зауважте! Йдеться про вихід на пенсію на загальних умовах.
Якщо особа хоче піти на заслужений відпочинок у 63 роки, має 30 років стажу і прагне отримувати пенсію не менш як 8 тисяч гривень, її зарплата повинна складати щонайменше – 20,6 тисячі гривень.
Яка пенсія буде при 30 роках стажу і зарплаті більш як 20 тисяч / Скриншот Пенсійний калькулятор
А от у 65 років за таких обставин вийти на пенсію буде легше. Буде достатньо зарплати – 18,7 тисячі гривень.
Як отримати пенсію понад 8 тисяч при 30 роках стажу / Скриншот Пенсійний калькулятор
Зверніть увагу! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.