Від чого залежить розмір пенсії

На розмір пенсії впливає не тільки зарплата. Також грає роль вік виходу на заслужений відпочинок і кількість набутого стажу, пише 24 Канал.

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Аби вийти на пенсію в певному віці, особа має набути встановлений мінімум стажу:

для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу;

потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Тобто, якщо особа набула лише 30 років стажу, вона не зможе піти на пенсію у 60. Відповідно, розрахунки відбуватимуться лише для виходу на заслужений відпочинок у 63 та 65 років.

Зауважте! Йдеться про вихід на пенсію на загальних умовах.

Якщо особа хоче піти на заслужений відпочинок у 63 роки, має 30 років стажу і прагне отримувати пенсію не менш як 8 тисяч гривень, її зарплата повинна складати щонайменше – 20,6 тисячі гривень.



Яка пенсія буде при 30 роках стажу і зарплаті більш як 20 тисяч / Скриншот Пенсійний калькулятор

А от у 65 років за таких обставин вийти на пенсію буде легше. Буде достатньо зарплати – 18,7 тисячі гривень.



Як отримати пенсію понад 8 тисяч при 30 роках стажу / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.