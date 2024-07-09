Проблема жилья для ВПЛ: как переселенцу получить бесплатное жилье

В Украине сейчас большое количество ВПЛ, которые остались без жилья. Впрочем, те, кто имеют документы ВПЛ, могут зарегистрироваться для получения бесплатного временного жилья.

Как получить бесплатное жилье для ВПЛ

Первоочередное право на обеспечение жильем принадлежит многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, лицам с потерей трудоспособности, лицам пенсионного возраста, среди тех, чье жилье было разрушено или стало непригодным для проживания в результате войны.

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! Бесплатное временное жилье обеспечивается в размере не менее 6 квадратных метров на одного человека на период до одного года с возможностью продления проживания.

Для того чтобы получить регистрацию на временное проживание в селе, поселке или городе, переселенец должен подать заявление вместе с соответствующими документами в местный совет, где он уже зарегистрирован как ВПЛ.

Для этого нужны будут следующие документы:

Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.

Справки о постановке на учет ВПЛ всех членов семьи.

Документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и всех членов его семьи, выданные ЗАГСом или судом.

Идентификационный код.

Документы, подтверждающие основания приоритетности в предоставлении жилья.