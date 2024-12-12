Где проверить свою группу отключений света во Львове – сайты

На Львовщине ввели почасовые графики отключений электроэнергии. Каждый клиент Львовоблэнерго имеет возможность проверить свою группу отключений, аварийных отключений, или специальных аварийных отключений.

Где узнать свою очередь отключений во Львове

Есть несколько ресурсов, где можно быстро получить необходимую информацию о графиках отключения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовоблэнерго.

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Где можно посмотреть график отключений:

На официальном сайте в разделе "Почему нет света"

Зайдите в соответствующий раздел.

Нажмите кнопку "Узнать свою группу отключения".

Заполните форму, указав населенный пункт и полный адрес.

Через чат-бот "Львовоблэнерго" для бытовых клиентов

В мессенджере Viber нажмите здесь.

нажмите здесь. В мессенджере Telegram нажмите здесь.

нажмите здесь. Выберите свой лицевой счет, нажмите кнопку "Еще услуги", а затем – "Группа отключений".

Через чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" для юридических клиентов

В мессенджере Viber нажмите здесь.

нажмите здесь. В мессенджере Telegram нажмите здесь.

нажмите здесь. Выберите точку учета и нажмите кнопку "Группа отключений".

Обратите внимание! "Львовоблэнерго" обновило графики почасовых отключений электроэнергии. Изменения заключаются в увеличении количества подчиненных с трех до шести, а также распределении на 12 подчиненных в графике почасовых отключений.