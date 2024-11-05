Как получить выписку на дрова в лесничестве и что для этого нужно

Процедура приобретения топливных дров сейчас очень упрощена. Расчет за них можно осуществить в каждом лесничестве, а также получить выписку на дрова заранее.

Как получить выписку на дрова

Прежде всего, граждане должны обратиться в ближайшее лесничество с заявлением на получение дров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство лесных ресурсов Украины.

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После обращения должностное лицо лесничества принимает заявление, рассчитывает стоимость и выдает справку с реквизитами для оплаты дров в ближайшем почтовом или банковском отделении.

Что дальше:

после оплаты квитанция прилагается к заявлению;

должностное лицо лесничества во время визита в лесхоз утверждает заявление и передает его в бухгалтерию для выписки наряда на отпуск дров.

выписанный наряд проверяется главным бухгалтером на предмет поступления средств на расчетный счет предприятия, после чего он подписывается должностными лицами и скрепляется печатью.

Обратите внимание! Уполномоченными лицами для выдачи топливных дров является директор, главный лесничий и главный инженер предприятия.

Для получения дровяной древесины необходимо иметь с собой копию паспорта и идентификационного кода. Вывоз дров осуществляется транспортом покупателя.