Будут ли выплачивать пенсии по инвалидности в декабре

Граждане, которые из-за ухудшенного состояния здоровья потеряли полностью или частично трудоспособность, могут оформить инвалидность. Благодаря этому статусу, такие лица имеют право на специальную пенсию.

Изменятся ли пенсии по инвалидности в декабре

Размер пенсий по инвалидности в декабре не претерпит изменений. Эти выплаты продолжат поступать гражданам, которые имеют на них право, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Как и раньше, пенсии по инвалидности будут зависеть от возрастных выплат:

лица с инвалидностью I группы имеют право получать 100% пенсии по возрасту;

с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту;

с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.

В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– говорится в сообщении ПФУ.

Пенсии по инвалидности рассчитываются индивидуально. Однако, они не могут быть ниже установленных минимумов: