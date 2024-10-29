Рада хочет повысить зарплаты прокуроров на 37%: как это увеличит расходы из бюджета
Источник:Ярослав Железняк
Правительство продолжает формировать бюджет на следующий год. Есть вероятность, что в 2025 году выплаты прокуроров могут увеличить на 37%, а это значительный рост бюджетных расходов на эту отрасль.
Будут ли расти зарплаты прокуроров
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, инициатива о повышении зарплат прокуроров на 37% была одобрена комитетом по вопросам бюджета.
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До сих пор в шоке от принимаемых решений: подняли исторически налоги – решили заняться историческим популизмом; только что был скандал по выплатам прокурорам – поддержали увеличить зарплаты прокурорам на 37%.
Впоследствии стало известно, что бюджетный комитет отклонил поправку о неповышении зарплат прокурорам. Это произошло благодаря давлению депутатов из профильного комитета, первого заместителя генпрокурора Алексея Хоменко и председателя Совета прокуроров.
Обратите внимание! Увеличение зарплат прокуроров на 37% – это рост расходов на эти выплаты почти на 3 миллиарда гривен.