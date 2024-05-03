НБУ прогнозирует рост зарплат до довоенного уровня

Национальный банк Украины предполагает, что конкуренция на рынке труда будет побуждать работодателей к повышению заработных плат. По прогнозам, реальные заработные платы в Украине превысят довоенный уровень до 2025 года.

Как могут вырасти зарплаты

Согласно "Инфляционному отчету" НБУ за апрель 2024 года, спрос и предложение на рабочую силу в 2024 году, как и в предыдущем, способствовали росту зарплат.

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Это давление на повышение заработной платы ощущается как со стороны кандидатов, так и со стороны работодателей. Отчет указывает, что зарплаты выросли значительными темпами, что подтверждают косвенные оценки доходов населения и увеличение зарплат в вакансиях, а также резюме на сайтах поиска работы.

! Повышение минимальной зарплаты, которое составило 6% в январе и почти 13% в апреле 2024 года, также способствовало этому процессу. Дополнительное влияние на увеличение зарплат имеет дефицит кадров.

В условиях экономического восстановления, сложности с набором квалифицированных работников заставляют работодателей в частном секторе повышать заработную плату.

Новые прогнозы от НБУ

! Уже в 2025 году реальные заработные платы в Украине ожидаются выше довоенного уровня, с последующим ростом благодаря увеличению конкуренции за рабочую силу, включая привлечение иностранных работодателей.

По данным НБУ, смягченная фискальная политика вместе с увеличением реальных зарплат в частном секторе будет способствовать росту частного потребления на 5-9% в год. Этот рост будет также поддерживаться увеличением занятости и возвращением мигрантов в страну.

! По обновленным данным Национального банка Украины, в 2023 году средняя номинальная зарплата в стране выросла на 17,4%, тогда как реальная зарплата, с учетом инфляции, увеличилась на 3,7%.

На 2024 год НБУ прогнозирует дальнейший рост номинальной зарплаты на 14,8% и реальной на 8,1%. В 2025 году ожидается рост номинальной зарплаты на 14,2% и реальной на 6,5%. Прогноз на 2026 год предусматривает увеличение номинальной зарплаты на 8,6% и реальной на 3,0%.