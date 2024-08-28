Зарплаты военных: ждать ли изменений осенью
28 августа 2024, 14:43Читати новину українською
Источник:ВРУ
Выплата военного состоит из двух частей. Конечная сумма формируется, учитывая размер оклада и премии.
Вырастут ли выплаты военных
В сентябре зарплаты военных будут оставаться без изменений. В частности, основная выплата стрелка и в дальнейшем будет составлять 20 586 гривен.
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А вот командир бригады будет иметь не менее 50 173 гривен. Кабмин определил размер дополнительных ежемесячных выплат, которые могут получить военные
- 30 тысяч гривен могут дополнительно получить те, кто участвует в обеспечении обороны Украины, защите государственных интересов и населения от агрессии России;
- 50 тысяч гривен предоставляют военным, которые выполняют специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;
- 70 тысяч гривен предоставляют военным, находящихся на передовой суммарно 30 дней.
Часть военных может получить выплаты 100 тысяч гривен. Речь идет о защитниках, которые:
- проходят лечение или реабилитацию;
- находятся в зоне активных боевых действий;
- попали в плен.