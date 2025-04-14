14 апреля, 14:20
Вырос не на шутку: как изменился курс злотого в Украине после выходных
Основні тези
- НБУ повысил официальный курс злотого до 10,92 гривны, что на 15 копеек выше по сравнению с 11 апреля.
- Курс злотого в банках: покупка - 10,30 гривны, продажа - 11,10; в обменниках: покупка - 10,75, продажа - 10,90.
После выходных НБУ повысил официальный курс злотого. Увеличение ощущается и в других сегментах рынка.
Какой официальный курс злотого сейчас
14 апреля официальный курс злотого составляет – 10,92 гривны (+15 копеек, по сравнению с 11 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках
Как сообщает "Минфин", сегодня курс злотого в банках и обменниках Украины изменился так:
- средний курс покупки в банке составляет сегодня – 10,30 гривны за злотый (-13 копеек), продажи – 11,10 (+2 копейки);
- в обменниках, в свою очередь, в – 10,75 гривны за злотый (+6 копеек), продажи – 10,90 (+5 копеек).
Какую сумму нужно иметь, чтобы купить 100 злотых 14 апреля
- чтобы приобрести 100 злотых в банке, нужно иметь ориентировочно – 1 110 гривен;
- чтобы купить 100 злотых в обменнике, необходимо будет иметь уже примерно – 1 090 гривен.
Сколько гривен сегодня дадут за 100 злотых
- если сдавать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 030 гривен;
- а вот при обмене 100 злотых в обменнике, можно выручить примерно – 1 075 гривен.