На сколько уменьшится зарплата учителей из-за роста военного сбора

Правительство утвердило закон о повышении налогов 11416д. Теперь большинству украинцев придется платить военный сбор в более чем 3 раза больше.

Как вырос налог для учителей

Ранее военный сбор составлял 1,5% от дохода. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, Рада увеличила этот показатель до 5%.

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То есть, зарплата учителей уменьшится из-за этого роста. Если раньше преподаватель, который имел официальный доход 15 тысяч гривен, платил военный сбор 225 гривен, то теперь – 750 гривен.

Обратите внимание! Рост военного сбора происходит "задним числом". То есть официально изменения вступают в силу с 1 октября этого года.

На сколько вырастет налог для репетиторов

Репетиторы, которые оформляются как предприниматели, обычно имеют II или III группу ФЛП. В зависимости от того, какой КВЭД выбрал для себя человек, меняется и размер его налога.

Согласно, принятому закону, теперь ФЛП будут платить такой военный сбор: