Как зерновое соглашение повлияет на цену: Минагрополитики сделало прогноз

25 июля 2022 , 18:06
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Источник:

Укринформ

На формирование мировой цены на зерно влияют несколько факторов, в частности, открытие украинских портов и зерновое соглашение. Об этом рассказал министр аграрной политики Николай Сольский.

Как зерновое соглашение повлияет на цену

Министр перечислил основные факторы, по его мнению, влияющие на формирование цены зерна в мире .

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Открытие портов – это один из факторов в мире, который сейчас влияет на цену зерна. Их несколько, и все они очень важны. Украинский фактор – один из них, один из важнейших,
– считает Сольский.

Глава Минагрополитики отметил, что после подписания соглашения (22 июля) цены на зерно на бирже упали на 3 – 4 доллара. Еще одним фактором, из-за которого зерно может подешеветь – большая засуха в Европе, в том числе в соседних наших странах: Румыния, Венгрия, считает министр.

Он также добавил, что страны, которые пополняют резервы, в этом году закупят еще больше зерна, и это повлияет на рост цены. В то же время будут толкать цены вниз ожидания большого урожая в Бразилии, возможность США снизить процент биоэтанола в бензине.

Как это на всех этих рынках происходить – довольно сложно спрогнозировать. Мое личное мнение – цена рискует несколько глобально уменьшиться,
– сказал он.

Обратите внимание! По мнению министра, для украинских фермеров цена зерна будет расти вследствие падения стоимости логистики.

Выручка от экспорта зерна

Сольский подчеркнул, что мощности трех портов позволяют экспортировать около 3 миллионов тонн зерна в месяц. По его словам, предварительные оценки показывают, что это даст примерно 1 миллиард долларов валютной выручки в месяц.

Это на 99% будет зерно фермеров, которым будут заниматься в первую очередь частные структуры,
– сказал он.

Что известно о "Зерновом соглашении"

  • Украина и россия подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией по вывозу зерна. Речь идет о разблокировании черноморских портов. Соглашение откроет путь к значительным объемам экспорта зерна из Украины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
  • российские захватчики 23 июля нанесли ракетный удар по Одессе. Враг выпустил сразу 4 ракеты типа "Калибр". Две из них попали в Одесский порт.
  • Спикер МИД Олег Николенко отметил, что россия даже сутки не смогла продержаться после подписания договора о разблокировании портов. Ведь ракетный удар по Одессе буквально перечеркивает все, над чем в течение одного месяца работала как Украина, так и ООН и Турция.
  • россия, нарушившая так называемое "зерновое соглашение", продолжает придумывать бестолковые оправдания. На этот раз в кремле рассказали байку, будто обстрел Одесского порта совсем не мешает экспорту зерна.
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Больше о разблокировании экспорта украинского зерна на мировой рынок: смотрите в стриме

 

 

Автор: Дар'я Вереньова