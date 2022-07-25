Как зерновое соглашение повлияет на цену: Минагрополитики сделало прогноз

Министр перечислил основные факторы, по его мнению, влияющие на формирование цены зерна в мире .

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Открытие портов – это один из факторов в мире, который сейчас влияет на цену зерна. Их несколько, и все они очень важны. Украинский фактор – один из них, один из важнейших,

– считает Сольский.

Глава Минагрополитики отметил, что после подписания соглашения (22 июля) цены на зерно на бирже упали на 3 – 4 доллара. Еще одним фактором, из-за которого зерно может подешеветь – большая засуха в Европе, в том числе в соседних наших странах: Румыния, Венгрия, считает министр.

Он также добавил, что страны, которые пополняют резервы, в этом году закупят еще больше зерна, и это повлияет на рост цены. В то же время будут толкать цены вниз ожидания большого урожая в Бразилии, возможность США снизить процент биоэтанола в бензине.

Как это на всех этих рынках происходить – довольно сложно спрогнозировать. Мое личное мнение – цена рискует несколько глобально уменьшиться,

– сказал он.

Выручка от экспорта зерна

По мнению министра, для украинских фермеров цена зерна будет расти вследствие падения стоимости логистики.

Сольский подчеркнул, что мощности трех портов позволяют экспортировать около 3 миллионов тонн зерна в месяц. По его словам, предварительные оценки показывают, что это даст примерно 1 миллиард долларов валютной выручки в месяц.

Это на 99% будет зерно фермеров, которым будут заниматься в первую очередь частные структуры,

– сказал он.