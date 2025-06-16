Какая пенсия при зарплате 33 000 гривен и 30 годах стажа
- При 30 годах стажа и зарплате 33 тысячи гривен, пенсия в 63 года будет составлять примерно 12,8 тысячи гривен.
- В 65 лет при тех же условиях пенсия будет около 14 тысяч гривен.
Конечный размер пенсии зависит от многих факторов. В частности, весомую роль играет количество приобретенного стажа и доход, который имел человек.
Какая будет пенсия при 30 годах стажа и зарплате более 30 тысяч
Возраст, когда лицо выходит на пенсию, также влияет на размер выплаты, пишет 24 Канал.
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Сейчас установлено минимальное количество стажа, которое должно приобрести лицо, чтобы уйти на заслуженный отдых:
- если лицо хочет выйти на пенсию в 60 лет, минимум составляет – 32 года страхового стажа;
- в 63 года – 22 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Соответственно, при имеющихся 30 годах стажа, лицо сможет выйти на пенсию только в 63 и 65 лет. В 60 это невозможно.
Если лицо вышло на заслуженный отдых в 63 года, имело зарплату 33 тысячи гривен и приобрело 30 лет стажа, его выплата ориентировочно составит – 12,8 тысячи гривен.
Влияет ли количество стажа на размер пенсии / Скриншот пенсионного калькулятора
В 65 лет выйти на пенсию при таких условиях будет выгоднее. Пенсионная выплата будет составлять уже примерно – 14 тысяч гривен.
Какая будет пенсия, если имеешь 30 лет стажа и зарплату 33 тысячи гривен / Скриншот пенсионного калькулятора
Обратите внимание! Расчеты осуществлялись через пенсионный калькулятор.