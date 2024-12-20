Какой будет пенсия в 2025 году при зарплате 20 000 гривен

Размер пенсии в Украине определяется по единой формуле. Она учитывает несколько ключевых факторов: трудовой стаж, среднюю заработную плату и индивидуальный коэффициент заработка.

Как вычислить пенсию

Как будет меняться пенсия в 2025 году при заработной плате 20 000 гривен, объясняет 24 Канал.

Читайте также У кого из пенсионеров уменьшатся пенсии в 2025 году

Пенсия рассчитывается по формуле:

П = Зс × Ик × Кс, где:

П – размер пенсии;

– размер пенсии; Зс – средняя заработная плата по стране за три года перед выходом на пенсию;

– средняя заработная плата по стране за три года перед выходом на пенсию; Ик – индивидуальный коэффициент заработной платы (отношение вашей зарплаты к средней по стране);

– индивидуальный коэффициент заработной платы (отношение вашей зарплаты к средней по стране); Кс – коэффициент страхового стажа (1% за каждый год стажа).

Средняя зарплата по стране в 2025 году

На сегодня средняя зарплата в Украине составляет около 15 000 гривен. Согласно прогнозам, в 2025 году она может вырасти до 18 000–20 000 гривен.

Индивидуальный коэффициент заработной платы (Ик):

Если ваша зарплата составляет 20 000 гривен, то индивидуальный коэффициент заработка в 2025 году будет в пределах 1–1,1 1, поскольку она равна или даже превышает прогнозируемую среднюю зарплату по стране.

Коэффициент страхового стажа (Кс):

Коэффициент стажа зависит от продолжительности официального трудового стажа. Каждый год добавляет к расчету пенсии 1%. Например:

За 35 лет стажа коэффициент составит 0,35 .

. За 40 лет стажа – 0,40.

Эти показатели существенно влияют на конечный размер пенсии.

Расчет пенсии при зарплате 20 000 гривен

Предположим:

Средняя зарплата по стране (Зс) в 2025 году – 18 000 гривен;

Зарплата человека (З) – 20 000 гривен;

Стаж – 35 лет.

Расчет индивидуального коэффициента зарплаты (Ик):

Ик = З / Зс = 20 000 / 18 000 ≈ 1,11.

Расчет коэффициента стажа (Кс):

Кс = 35 × 1% = 0,35.

Размер пенсии (П):

П = Зс × Ик × Кс = 18 000 × 1,11 × 0,35 ≈ 6 993 гривен.

Важно! Чем больше стаж, тем выше коэффициент. Для мужчин с 35-летним стажем и женщин с 30-летним стажем это минимальный порог для получения полной пенсии. Если зарплата превышает среднюю по стране, пенсия будет больше. Если же ниже – коэффициент уменьшается.