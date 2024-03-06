Подорожание доллара продолжается: какой официальный курс на сегодня

Нацбанк снова установил курс доллара на более высокой ценовой отметке, чем вчера. Не отстает от американской валюты и евро, которое подорожало на 10 копеек.

Официальный курс 6 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,39 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 8 копеек против 5 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,64 гривны, что на 10 копеек больше чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 7 марта:

доллар – 38,26 гривны,

евро – 41,59 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 6 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,20 гривны, а продажа – 38,70 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,18 гривны , а продажа – 38,66 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,50 гривны, а продажа – 38,60 гривны.

До конца этого года доллар стремительно вырастет

О том, что доллар может пересечь отметку в более 40 гривен сообщил экономический эксперт Денис Безлюдько. Такой прогноз озвучили в Кабмине.

Такой уровень девальвации гривны возможен только при пессимистическом прогнозе.

В то же время сам эксперт говорит, что до конца года ожидает лучшую ситуацию с курсом гривны.

В Кабмине ожидают около 41 гривны на конец года. Но они всегда ошибаются в худшую сторону – у них работа быть пессимистами и готовиться к худшим сценариям. Как правило, показатели на конец года лучше. Среднегодовой курс где-то на гривну отличается от прошлогоднего,

– отметил Денис Безлюдько.

Вероятно, до конца года курс составит 40 гривен, говорит экономический эксперт. В то же время цена может откатиться также в сторону уменьшения.

А среднегодовой курс доллара, прогнозирует он, по итогам 2024 года составит – 37,50 гривны.

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