Хватает только на хлеб и коммуналку: какая минимальная пенсия в Украине

Минимальная пенсия в Украине составляет чуть более 2 тысяч гривен, в то время как максимальная в 10 раз больше. Размер выплат зависит от отработанных лет.

Какой размер минимальной пенсии в Украине

Чтобы выйти на пенсию, украинцам нужно достичь соответствующего возраста – 60, 63 или 65 лет и иметь страховой стаж. Ситуация такова:

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60 лет – стаж не менее 30 лет;

63 года – стаж от 20 до 30 лет;

65 лет – стаж от 15 до 20 лет.

Минимальный размер пенсий для людей в Украине составляет 2 093 гривен, а максимальная – 20 930 гривен. Однако это не совсем минимальная пенсия – это социальная помощь для лиц, которые до 65 лет не наработали нужный стаж и теперь не имеют права на пенсионные выплаты.

Части украинцев снова проиндексируют пенсии летом

Размер этих выплат не фиксирован и зависит от прожиточного минимума, имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

В начале июля 2023 г. государство проведет третью индексацию пенсии для украинцев. В этот раз выплаты увеличат для пенсионеров, вышедших на отдых по специальному закону. Это касается чиновников, ученых и т.п.

Для журналистов отменили специальный закон, поэтому сейчас они выходят и получают пенсию по общим правилам.

Индекс будет составлять 19,7%, как и при мартовском пересчете. Размер повышения будет индивидуален и может колебаться от 100 до 1 000 гривен.

Какие пенсии получают бывшие судьи

У судей и прокуроров самые большие пенсии в Украине. Они даже могут выбирать или получать выплаты на зальных основаниях или быть на пожизненном содержании еще до достижения пенсионного возраста. Ситуация такова:

За более чем 20 лет стажа в должности размер выплат для судей повышается на 2% за полный год работы.

За 30 лет стажа – предоставляется право на денежное содержание в сумме 70% от судейского вознаграждения.

В среднем украинские судьи на пенсии получают 96 190 гривен в месяц. По состоянию на начало года на пожизненном содержании насчитывалось 3 594 находящихся в отставке судьи.