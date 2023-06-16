Який розмір мінімальної пенсії в Україні

Щоб вийти на пенсію українцям потрібно досягнути відповідного віку – 60, 63 або 65 років та мати страховий стаж. Ситуація така:

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60 років – стаж не менше 30 років;

63 роки – стаж від 20 до 30 років;

65 років – стаж від 15 до 20 років.

Мінімальний розмір пенсій для людей в Україні становить 2 093 гривень, а максимальна – 20 930 гривень. Проте, це не зовсім мінімальна пенсія – це соціальна допомога для осіб, які до 65 років не напрацювали потрібного стажу і тепер не мають права на пенсійні виплати.

Нагадаємо! Розмір цих виплат не фіксований і залежить від прожиткового мінімуму, майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.

Частині українців знову проіндексують пенсії літом

На початку липня 2023 року держава проведе третю індексацію пенсій для українців. Цього разу виплати збільшать для пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом. Це стосується чиновників, науковців тощо.

Нагадаємо! Для журналістів відмінили спеціальний закон тому нині вони виходять та отримують пенсію за загальними правилами.

Індекс становитиме 19,7%, як і при березневому перерахунку. Розмір підвищення буде індивідуальним і може коливатися від 100 до 1 000 гривень

Які пенсії отримують колишні судді

Судді та прокурори мають найбільші пенсії в Україні. Вони навіть можуть обирати чи отримувати виплати на зальних підставах, чи бути на довічному утриманні ще до досягнення пенсійного віку. Ситуація така:

За понад 20 років стажу на посаді розмір виплат для суддів підвищується на 2% за повний рік роботи.

За 30 років стажу – надається право на грошове утримання у сумі 70% від суддівської винагороди.

В середньому українські судді на пенсії отримують – 96 190 гривень на місяць. Станом на початок року на довічному утриманні налічувалося 3 594 судді, які перебувають у відставці.