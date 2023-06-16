Какой размер минимальной пенсии в Украине
Чтобы выйти на пенсию, украинцам нужно достичь соответствующего возраста – 60, 63 или 65 лет и иметь страховой стаж. Ситуация такова:
Читайте также Социальная пенсия: на какие выплаты могут рассчитывать украинцы
- 60 лет – стаж не менее 30 лет;
- 63 года – стаж от 20 до 30 лет;
- 65 лет – стаж от 15 до 20 лет.
Минимальный размер пенсий для людей в Украине составляет 2 093 гривен, а максимальная – 20 930 гривен. Однако это не совсем минимальная пенсия – это социальная помощь для лиц, которые до 65 лет не наработали нужный стаж и теперь не имеют права на пенсионные выплаты.
Части украинцев снова проиндексируют пенсии летом
В начале июля 2023 г. государство проведет третью индексацию пенсии для украинцев. В этот раз выплаты увеличат для пенсионеров, вышедших на отдых по специальному закону. Это касается чиновников, ученых и т.п.
Индекс будет составлять 19,7%, как и при мартовском пересчете. Размер повышения будет индивидуален и может колебаться от 100 до 1 000 гривен.
Какие пенсии получают бывшие судьи
У судей и прокуроров самые большие пенсии в Украине. Они даже могут выбирать или получать выплаты на зальных основаниях или быть на пожизненном содержании еще до достижения пенсионного возраста. Ситуация такова:
- За более чем 20 лет стажа в должности размер выплат для судей повышается на 2% за полный год работы.
- За 30 лет стажа – предоставляется право на денежное содержание в сумме 70% от судейского вознаграждения.
В среднем украинские судьи на пенсии получают 96 190 гривен в месяц. По состоянию на начало года на пожизненном содержании насчитывалось 3 594 находящихся в отставке судьи.