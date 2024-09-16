Минимальная пенсия в 2025 году: ждать ли пенсионерам изменений
Недавно Правительство утвердило проект государственного бюджета на следующий год. Впрочем, в нем не предусматривается изменений по социальным стандартам в Украине.
Изменится ли минимальная пенсия
В пояснительной записке к проекту закона о госбюджете 2025 года говорится о том, что минимальная зарплата, прожиточный минимум, а также минимальная пенсия, остаются на уровне 2024 года.
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Обратите внимание! По состоянию на сегодня минимальная пенсия для украинцев составляет 2 361 гривну.
По словам премьер-министра Украины, Дениса Шмыгаля, все индексации, которые были проведены в 2024 году, будут проведены и в марте 2025 года.
Как объясняет председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем телеграмм-канале, социальная защита и социальная сфера остаются вторым важным приоритетом бюджета.
- На эту статью бюджета планируют выделить 419,2 миллиарда гривен,
- В частности, на Пенсионный фонд – 237,9 миллиарда гривен,
- На поддержку социально уязвимых категорий граждан – 127,9 миллиарда гривен.
Что будет с зарплатой и прожиточным минимумом
Размер минимальной зарплаты в 2025 году составит 8 000 гривен, одновременно общий показатель прожиточного минимума будет на уровне 2 920 гривен:
- для трудоспособных лиц – 3 028 гривен,
- для тех, кто потерял трудоспособность – 2 361 гривна,
- для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен,
- для детей до 6 лет – 2 563 гривны.