Размер пенсии по потере кормильца: сколько могут получить члены семьи

Пенсия по потере кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, а размер суммы отчасти зависит от прожиточного минимума. Следовательно, дети кормильца могут получить не менее 3 140 гривен.

Когда назначается пенсия по потере кормильца

Как объясняют в Пенсионном фонде, пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца при условии, когда страховой стаж кормильца в день смерти составляет от 1 до 15 лет в зависимости от возраста лица.

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что дети умершего кормильца получают пенсию независимо, были ли они на иждивении. Следовательно, на 2 или более детей назначается 100% размера пенсии кормильца по возрасту.

Однако, если пенсии с учетом всех надбавок не достигает 3 и более лиц семьи 150% прожиточного минимума, то они имеют право на получение государственной помощи ежемесячно до пенсии в недостающем размере.

К примеру ежемесячный размер пенсионных выплат на 3 детей рассчитывают так: размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, а это 2093 гривны, умножают на 150%. В общем получается так, что эта сумма не может быть меньше, чем 3 139,5 гривны.

Какую пенсию по инвалидности получают военные

Размер пенсий для военных зависит от причины обретения инвалидности. Пострадавшие в результате войны могут получить следующие выплаты:

I группа – 100% от суммы денежного довольствия;

II группа – 80% от суммы денежного довольствия;

III группа – 60% от суммы денежного довольствия.

В прошлом году минимальная пенсия по инвалидности для военных была не меньше: I группа – 13 604,50 гривен, II группа – 10 988,25 гривны, III группа – 7 534,80 гривны.