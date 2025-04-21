Пенсия по инвалидности или по возрасту: что выгоднее выбрать в 2025 году

Некоторые украинцы имеют возможность повысить свои пенсии благодаря изменению вида пенсионных выплат. В каких случаях это целесообразно и как оформить переход с одной пенсии на другую, читайте дальше.

Когда стоит перейти на пенсию по возрасту

Переход с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности может быть выгодным, если есть дополнительный страховой стаж. А вот при его недостатке целесообразнее остаться на пенсии по возрасту, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Однако, если после оформления пенсии по инвалидности пенсионер отработал еще не менее двух лет, при переходе на пенсию по возрасту Пенсионный фонд учтет обновленный, то есть более высокий показатель средней заработной платы – за три года перед переходом.

Обратите внимание! Во всех других случаях применят устаревший показатель заработной платы – который учитывали при назначении предыдущего вида пенсии.

Что стоит учитывать при переходе на пенсию по инвалидности

Также при рассмотрении возможности перехода с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности важно учитывать установленную группу инвалидности и дату ее назначения. В такой ситуации изменение вида пенсии может быть финансово выгодным.

Однако, для лиц с III группой инвалидности пенсия начисляется только в размере 50% от пенсии по возрасту, поэтому в большинстве случаев такой переход будет невыгодным.