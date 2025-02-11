Доплата для учителей в 2025 году: получат ли ее те, кто имеет минималку

Педагоги начали получать специальную доплату от государства. Со временем эта дополнительная выплата должна вырасти.

Какие сейчас доплаты для учителей

С начала года учителям предоставляется доплата 1 300 гривен. После вычета налогов эта выплата составляет 1000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой МОН.

Читайте также Украина и ЕИБ заключили важные соглашения: миллионы евро на восстановление энергетики и инфраструктуры

Уже с 1 сентября 2025 года эта доплата возрастет до 2 600 гривен. То есть, после налогообложения она достигнет – 2 000 гривен.

Если месячная заработная плата работника ниже законодательно определенной минимальной зарплаты работодатель проводит доплату до уровня минимальной зарплаты,

– отмечает МОН.

Учительская доплата должна быть "сверх" минимальной зарплаты. То есть, добавляться к основному размеру выплаты.

Напомним! Сейчас минимальная зарплата в Украине – 8 000 гривен. В 2025 году она не будет расти, в соответствии с Бюджетной декларацией на 2025 – 2027 годы.