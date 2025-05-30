500 долларов в гривнах, это сейчас сколько

Доллар был стабильным в течение мая. В конце месяца произошел небольшой рост. Сейчас курс снова стабилизируется.

Как изменился курс доллара США в Украине Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 30 мая, составляет – 41,53 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Подготовка начинается: какое решение приняло правительство, относительно отопительного сезона 2025 – 2026 Как показывают данные "Минфина", средний курс доллара в банке изменился так: покупка – 41,20 гривны за доллар США;

продажа – 41,70 гривны за доллар США. А в обменниках ситуация выглядит следующим образом: покупка – 41,40 гривны за доллар США;

продажа – 41,45 гривны за доллар США. За сколько сегодня можно купить 500 долларов чтобы приобрести 500 долларов в банке сегодня нужно примерно – 20 850 гривен;

для приобретения 500 долларов в обменнике необходимо в среднем – 20 725 гривен. Сколько можно выручить при обмене 500 долларов если обменять 500 долларов в банке, можно получить ориентировочно – 20 600 гривен;

при обмене 500 долларов в обменнике, можно выручить примерно – 20 700 гривен.