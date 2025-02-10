Какую зарплату в 2024 году получила министр экономики Свириденко

Украинские чиновники в 2024 году получили значительные выплаты. Речь идет о зарплатах, премиях и компенсациях. В частности, министр экономики Юлия Свириденко получила за год более миллиона гривен.

Какие выплаты получила Свириденко в 2024 году

По запросу 24 Канала, Министерство предоставило информацию что зарплата Юлии Свириденко за 2024 год достигла 1 166 918 гривен. Это сумма до вычета налогов.

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Напомним! Юлия Свириденко занимает должности министра экономики и вице-премьер-министра Украины с 2021 года.

Какие выплаты получила Свириденко в 2024 году:

за отпуска Свириденко предоставили – 45 879 гривен;

за неиспользованный отпуск – 58 283 гривны;

пособие по временной нетрудоспособности – 11 026 гривен.

Зарплата Свириденко за командировку стала крупнейшей в 2024 году, она достигла – 422 552 гривны.

Обратите внимание! Вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко брала чаще всего отпуск в 2024 году. В целом она "отдыхала" – 4 раза (в январе, июле, сентябре и декабре прошлого года).