Какую зарплату имеют украинские военнослужащие в 2024 году

В 2024 году зарплаты для военнослужащих будут оставаться стабильными. Исключение – если военные получили инвалидность во время участия в боевых действиях, что предусматривает возможность повышения их выплат.

Сколько получают военные

Структура доходов военнослужащих включает основную зарплату и дополнительные премии, которые варьируются в зависимости от таких критериев, как место прохождения службы, вид войск, занимаемая должность и воинское звание.

Читайте также Выплаты ветеранов: что изменится для военных пенсионеров

Вот как формируется денежное обеспечение военнослужащих в настоящее время:

Курсанты военных учебных заведений получают зарплату в размере 2350 гривен;

Мобилизованные, которые находятся в зоне боевых действий, но не принимают непосредственно участия в боях, имеют зарплату 30 тысяч гривен;

Военнослужащие, задействованные в спецоперациях на линии фронта, зарабатывают 50 тысяч гривен;

Те, кто выполняет задачи на передовой и непосредственно участвует в боевых действиях, получают 100 тысяч гривен.

Кроме этого, защитники, которые проходят лечение или реабилитацию из-за полученных во время службы травм, а также те, кто находится в плену, тоже входят в категорию лиц, которые получают 100 тысяч гривен.

Сколько получают военные, которые имеют инвалидность

В 2024 году выросли выплаты военным, которые получили инвалидность во время участия в боевых действиях. Это связано с ростом прожиточного минимума в Украине. Размер таких выплат варьируется в зависимости от обстоятельств приобретения инвалидности:

Выплаты военнослужащим, инвалидность которых наступила во время службы, составляют от 70 до 120 прожиточных минимумов;

В случае, когда инвалидность была получена в результате выполнения служебных обязанностей, выплаты могут достигать от 250 до 400 прожиточных минимумов.

! По состоянию на 1 января 2024 года прожиточный минимум для одного человека был установлен на уровне 2920 гривен, а для лиц, утративших трудоспособность, этот показатель составляет 2361 гривну.