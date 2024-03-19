Скільки отримують військові

Структура доходів військовослужбовців включає основну зарплату та додаткові премії, які варіюються в залежності від таких критеріїв, як місце проходження служби, вид військ, обіймана посада та військове звання.

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Ось як формується грошове забезпечення військовослужбовців на цей час:

Курсанти військових навчальних закладів отримують зарплату в розмірі 2 350 гривень;

Мобілізовані, які перебувають у зоні бойових дій, але не беруть безпосередньо участі в боях, мають зарплату 30 тисяч гривень;

Військовослужбовці, задіяні в спецопераціях на лінії фронту, заробляють 50 тисяч гривень;

Ті, хто виконує завдання на передовій та безпосередньо бере участь у бойових діях, отримують 100 тисяч гривень.

Окрім цього, захисники, які проходять лікування або реабілітацію через отримані в службі травми, а також ті, хто перебуває в полоні, також входять до категорії осіб, які отримують 100 тисяч гривень.

Скільки отримують військові, які мають інвалідність

У 2024 році зросли виплати військовим, які отримали інвалідність під час участі у бойових діях. Це пов'язано зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні. Розмір таких виплат варіюється залежно від обставин набуття інвалідності:

Виплати військовослужбовцям, інвалідність яких настала під час служби, становлять від 70 до 120 прожиткових мінімумів;

У випадку, коли інвалідність була отримана в результаті виконання службових обов'язків, виплати можуть сягати від 250 до 400 прожиткових мінімумів.

До слова! Станом на 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для однієї особи було встановлено на рівні 2 920 гривень, а для осіб, які втратили працездатність, цей показник становить 2 361 гривню.