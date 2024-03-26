Увеличили или нет: какая зарплата военных в 2024 году

Размер денежного обеспечения украинского военного зависит от ряда критериев. Это и должность, и воинское звание и тому подобное. В то же время к зарплате предусмотрено еще и вознаграждение, правила начисления которого изменили в 2023 году. Интересно, смогут ли военные получать большую зарплату в новом году – подробнее об этом, рассказываем дальше.

Сколько денег правительство выделило на армию

Как сообщают в Кабмине, доходы госбюджета Украины на 2024 год составляют 1 триллион 768 миллиардов гривен. А приоритет в нем составляет сектор обороны и безопасности, на который выделено 1 триллион 692 миллиарда гривен.

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Эта сумма составляет 22,1% ВВП страны.

Кроме того, на поддержку ветеранов направлено по сравнению с прошлым годом вдвое больше – почти 15 миллиардов гривен.

Как сообщил BBC заместитель министра обороны Украины Юрий Джигира, в 2024 году на выплаты военнослужащим выделят 751,3 миллиарда гривен.

Таким образом, доплаты в размере 30 и 100 тысяч гривен сохранятся.

А все размеры денежного обеспечения для военнослужащих останутся на уровне 2023 года.

Из чего состоят выплаты военным

Выплаты военнослужащих на период действия военного положения состоят из двух частей:

Это ежемесячное денежное обеспечение,

И дополнительное вознаграждение, а это надбавки в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен.

В то же время денежное обеспечение разделяют еще на две части. Речь идет о:

основном денежном обеспечении – оно охватывает должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет,

дополнительном денежном обеспечении – это надбавки за особенности прохождения службы.

Надбавки для военнослужащих

в горных регионах боевых действий, на острове Змеиный, есть режим секретности задачи, за научные или спортивные звания.

Напоминаем, что ранее все военные в тылу получали 30 тысяч гривен надбавки. В то же время те, кто были непосредственно на фронте, получали надбавки в размере 100 тысяч гривен.

Все изменилось 1 февраля 2023 года, когда были приняты изменения по начислению надбавок, которые теперь зависят от места, условий и особенностей проведения службы.

Изменения коснулись только тех военных, которые были в тылу. Их лишили вознаграждения в 30 тысяч гривен. Всем тем, кто участвует непосредственно в боевых действиях, оставили награду в 100 тысяч.

Кстати, согласно постановлению Кабмина, денежное обеспечение военных в 2024 году будет составлять:

для курсантов военных училищ – 2 350 гривен,

для солдат срочной службы – по 6 тысяч,

мобилизованные, которые находятся на фронте, но не привлечены непосредственно к боям – 30 тысяч гривен,

защитники, выполняющие специальные задачи вдоль линии боевого соприкосновения с врагом – 50 тысяч гривен,

военнослужащие, которые выполняют задачи на передней линии фронта и принимают непосредственное участие в боях – 100 тысяч гривен,

те защитники, которые находятся на лечении или реабилитации из-за полученного ранения в ходе службы или же те, попавшие в плен – по 100 тысяч гривен.

Размер денежного обеспечения военных по должностям

Офицерский состав Сухопутных войск ВСУ будет получать в 2024 году такие суммы:

командир взвода – 28 229 гривен,

– 28 229 гривен, командир батальона – 36 481 гривну,

– 36 481 гривну, командир бригады/командир полка ССО – 50 173 гривен.

Лица рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту (Сухопутные войска ВСУ):

стрелок – 20 586 гривен,

– 20 586 гривен, наводчик-оператор – 22 268 гривен,

– 22 268 гривен, командир танка – 24 862 гривен,

– 24 862 гривен, главный сержант роты – 26 094 гривны.



Размеры денежного обеспечения военных в 2024 году / Скриншот инфографики Минобороны