Серое удостоверение: как получить и для чего оно нужно

Родственники погибших военнослужащих могут получить специальное серое удостоверение. Этот документ дает право на определенные льготы.

Что нужно для оформления серого удостоверения

Серое удостоверение оформляется и выдается органами социальной защиты населения по месту регистрации, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".

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Серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий,

– отмечает "Юридическая сотня".

Для получения этого удостоверения нужны следующие документы:

заявление по установленному образцу;

паспорт и идентификационный код заявителя;

копия свидетельства о смерти военного (или сообщение о гибели гражданина);

документ, удостоверяющий непосредственное участие погибшего военнослужащего в боевых действиях;

постановление от штатной ВВК;

документы, подтверждающие степень родства заявителя и погибшего.

Какие льготы и скидки предоставляются благодаря серому удостоверению