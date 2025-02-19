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Экономика Соцвыплаты Серое удостоверение: как получить и для чего оно нужно
19 февраля, 15:26
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Серое удостоверение: как получить и для чего оно нужно

Анастасия Зорик

Родственники погибших военнослужащих могут получить специальное серое удостоверение. Этот документ дает право на определенные льготы.

Что нужно для оформления серого удостоверения

Серое удостоверение оформляется и выдается органами социальной защиты населения по месту регистрации, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".

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Серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий,
– отмечает "Юридическая сотня".

Для получения этого удостоверения нужны следующие документы:

  • заявление по установленному образцу;
  • паспорт и идентификационный код заявителя;
  • копия свидетельства о смерти военного (или сообщение о гибели гражданина);
  • документ, удостоверяющий непосредственное участие погибшего военнослужащего в боевых действиях;
  • постановление от штатной ВВК;
  • документы, подтверждающие степень родства заявителя и погибшего.

Какие льготы и скидки предоставляются благодаря серому удостоверению

  • Бесплатное санаторно-курортное лечение.
  • Бесплатное первоочередное протезирование зубов.
  • Внеочередное получение жилья при необходимости в улучшении жилищных условий (в течение 2 лет с момента постановки на квартирный учет).
  • Получение земельного участка, который будет использован для строительства жилья, садоводства и огородничества.
  • 50% скидка на оплату жилья (квартплату).
  • 50% скидка на оплату коммуналки, в том числе и сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.
  • Бесплатные лекарства (исключительно по рецепту) и так далее.