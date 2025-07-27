После 70 лет больше денег: какие доплаты по возрасту сейчас

В соответствии с возрастом в Украине пенсионерам доплачивают к пенсии дополнительные выплаты от 300 до 570 гривен ежемесячно. С возрастом пенсионеры в Украине могут рассчитывать не только на основную пенсию, но и на дополнительную компенсационную выплату. Эта надбавка назначается с 70 лет.

Кто получает возрастную доплату к пенсии после 70 лет?

Согласно постановлению о дополнительной социальной защите отдельных лиц, пенсионерам от 70 до 75 лет выплачивается надбавка в размере 300 гривен, передает 24 Канал.

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По словам эксперта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина, такая надбавка устанавливается независимо от количества стажа.

Сейчас выплаты зафиксированы на таком уровне:

С 70 лет – ежемесячная доплата в размере до 300 гривен,

С 75 лет – доплата 456 гривен,

С 80 лет – до 570 гривен.

В то же время если пенсия лица превышает размер в более 10 340 гривен, то выплаты по возрасту не выплачиваются.

Заметьте! Каждая такая надбавка не засчитывается заново к пенсии с наступлением соответствующего возраста. То есть лицо в 75 лет не получает как 300 гривен, так и 456 гривен. Его доплата остается на уровне 456 гривен.

Какая минимальная пенсия для пенсионеров, которым более 70 лет?

С марта этого года минимальная выплаты для пенсионеров несколько изменились, пишет издание На пенсии. Следовательно, для людей, в возрасте от 70 до 80 лет, минимальная пенсия составляет не менее 3 613 гривен, но при условии:

30 лет стажа для женщин,

35 лет стажа для мужчин.

Зато для пенсионеров, в возрасте от 80 лет – не менее 3 758 гривен, если: