31 мая, 08:53
Какие годы не засчитывают в страховой стаж для пенсии
Основні тези
- Не засчитываются в страховой стаж периоды без официального трудоустройства, обучение после 2004 года, и работа без уплаты страховых взносов.
- Работа до 2004 года без записи в трудовой книжке, трудовая деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года, и обучение после 2004 года не включаются в стаж.
Не все периоды работы учитываются в страховой стаж при оформлении пенсии. О том, какие годы могут не засчитаться в стаж и как с этим справиться, узнаете далее.
Какие годы стажа не подойдут для выхода на пенсию
При исчислении страхового стажа учитываются не все периоды трудовой деятельности. В частности, не засчитываются годы без официального трудоустройства и работа без уплаты страховых взносов, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Кроме того, в страховой стаж не включаются такие периоды:
- работа до 2004 года без записи в трудовой книжке;
- трудовая деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года, когда страховые взносы не уплачивались;
- обучение в колледжах, техникумах и университетах после 2004 года.
Если работа до 2004 года не имеет записи в трудовой книжке, чтобы ее зачислили в страховой стаж, нужно предоставить Пенсионному фонду справки, акты сверки или свидетельства двух коллег, которые подтвердят этот период.