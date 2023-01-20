Новые налоги для обменников в 2023 году: что изменится
Источник:Минфин
С 1 января обменники были вынуждены платить налоги по-новому. Поэтому есть вероятность, что многие обменники переедут в пригород.
Новые условия для налогов
С начала 2023 г. в Украине вступили в силу новые нормы закона об уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий с каждой точки, занимающейся валютообменными операциями.
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Предполагается, что владелец должен заплатить за каждую точку обмена:
- если обменник в населенном пункте, где численность жителей не превышает 50 тысяч, – три минимальные зарплаты, а это 20,1 тысяч гривен;
- если меньше 50 тысяч человек – одну минимальную зарплату (6,7 тысячи гривен).
Что ждет обменники в дальнейшем
По прогнозам Минфина, в 2023 году следует ожидать:
- Увеличение удельного веса оптовых обменников в количестве обменных пунктов.
Особенно это будет актуально в пригороде городов Украины. Там ведь проживает менее 50 тысяч человек и платить большой налог не придется.
- Обменники переведут дополнительные расходы на потребителя;
Соответственно, все дополнительные расходы будут закладываться в стоимость курса. Но здесь может сработать конкуренция: если выставить ценники слишком велики – можно лишиться клиентов. Поэтому новые условия налогообложения частично снизят доходность валютообменного бизнеса.
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- повышение роли мобильных приложений по обмену валют;
Различные скидки для постоянных клиентов и прочие "плюшки" для них будут только расти в условиях конкуренции.
Остается еще и практика "под заказ", которую преимущественно делают для крупных клиентов. Это когда некоторые обменники сбрасываются валютой или гривной и закрывают крупную сделку, не отдавая клиента другим конкурентам.
- Вырастет наплыв фальшивок самых распространенных номиналов долларов и евро;
Речь идет о 100 долларов, а также о 100, 50 и 20 евро. Поэтому проверяйте все пункты на его легальность. Это можно сделать через открытый регистр данных пунктов обмена валюты.
- Развитие валютного рынка будет зависеть от ситуации на фронте.
Развитие событий в Украине, а именно положительные или негативные изменения на фронте, будет продолжать экономическое и психологическое влияние на поведение клиентов и собственников обменников.