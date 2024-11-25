Евро в банках обвалилось, а доллар в обменниках вырос: курс валют сегодня

Пока евро в банках существенно потеряло цену за выходные, доллар почти остался без изменений относительно предыдущих показателей. В то же время в обменниках обе валюты прибавили в цене, особенно американская валюта.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 25 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,15 гривны (без изменений против 22 ноября) и продажа по 41,65 гривны (-5 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,30 гривны (-15 копеек), а продажа по 43,84 гривны (-21 копейка).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,65 гривны (+9 копеек), а продать по 41,65 гривны (+5 копеек).

(+9 копеек), а продать по (+5 копеек). Покупка евро по 43,60 гривны (-17 копеек), а продажа по 43,90 гривны (-7 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,45 гривны (+20 копеек), а продают по 41,79 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.

(+20 копеек), а продают по (+16 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,51 гривны (+8 копеек), а продают по 43,87 гривны (+15 копеек).

По сколько будет доллар и евро

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что в декабре курс доллара вряд ли достигнет ожидаемого показателя в более 42 гривны. курсом валют

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы предполагаем, что при сохранении умеренной и контролируемой инфляции, курс доллара по итогам декабря может вырасти в среднем на 0,2 – 0,3%, а максимально – на 0,5 – 0,8%.

В то же время по словам банкира, вполне реальным на конец года может быть диапазон цены валюты на уровне 41,6 – 41,8 гривны за доллар. Однако стоит добавить, что сейчас есть немало неизвестных составляющих, которые могут "разрушить" любые предыдущие прогнозы.

Заметьте! Если сравнивать курс с 1 января 2024 года, то на 1 января 2025 года рост может составить 10%.