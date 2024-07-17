Какие льготы имеют украинские военнослужащие и ветераны

Для действующих военнослужащих и ветеранов войны в Украине предусмотрен ряд льгот. Они имеют право на бесплатное лечение, проезд в транспорте и скидки на коммунальные услуги.

Медицинские льготы на медицинские услуги

Военнослужащие и ветераны имеют право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.

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Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и участники войны имеют право на:

бесплатные лекарства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам;

первоочередное бесплатное протезирование зубов (без использования драгоценных металлов);

пользование поликлиниками и госпиталями при выходе на пенсию или смене места работы;

первоочередное обслуживание в лечебных учреждениях и аптеках, а также первоочередную госпитализацию.

Льготы на проезд

Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд в городском, сельском, пригородном, и междугородном транспорте. Это включает железнодорожный, водный и автобусный транспорт.

Жилищные льготы

Они могут пользоваться бесплатным проездом железнодорожным, водным, воздушным и междугородним автомобильным транспортом (туда и обратно) раз в два года, или со скидкой 50% раз в год.

Жилищные льготы для участников боевых действий включают:

75% скидку на пользование жильем, рассчитанную на 21 кв. м на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

75% скидку на оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия) и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд.

75% скидку на топливо для домов без центрального отопления.

Первоочередное пользование услугами связи и установление телефонов на льготных условиях.

Военнослужащим с инвалидностью и их семьям предоставляется 50% скидка на коммунальные услуги.

Трудовые и образовательные льготы

Военнослужащие имеют приоритетное право оставаться на работе при сокращении и на новое трудоустройство в случае ликвидации предприятия. Это же право распространяется на их жен или мужей.

Они могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время и получать дополнительный оплачиваемый отпуск на 14 календарных дней в год. Пособие по временной нетрудоспособности для военных выплачивается в размере 100% средней зарплаты независимо от стажа работы.