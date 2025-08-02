Во время войны в Украине медики выполняют сверхважную миссию, поэтому имеют право на достойное и стабильное финансовое обеспечение. Какие минимальные зарплаты получают медработники в июле 2025 и что ожидать в августе, читайте дальше.

Какие зарплаты у медиков?

Минимальные зарплаты медицинских работников в 2025 году регулирует постановление Кабмина № 28 от 13 января 2023 года, напоминает 24 Канал. Согласно ему, минимальный уровень оплаты труда сейчас составляет:

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20 000 гривен – для врачей, фармацевтов и профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения;

– для врачей, фармацевтов и профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения; 15 000 гривен – для врачей-интернов;

– для врачей-интернов; 13 500 гривен – для других специалистов, которые относятся к категории работников учреждений здравоохранения.

Вместе с этим для медицинских работников, которые работают в зонах активных боевых действий, установлены повышенные минимальные зарплаты:

врачи (кроме интернов) – 28 000 гривен ;

; специалисты (без врачей-интернов и фармацевтов-интернов) – 18 000 гривен ;

; младший медицинский персонал – 9 000 гривен.

В то же время если работники выполняют обязанности на территориях, где возможны боевые действия, минимальная оплата составляет соответственно 23 000 гривен, 15 500 гривен и 8 000 гривен соответственно.