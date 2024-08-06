Какие надбавки имеют лица с инвалидностью вследствие войны

6 августа 2024, 17:38
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Люди, которые приобрели инвалидность вследствие войны, имеют право на надбавки к пенсии. Размер этих надбавок зависит от степени инвалидности.

Какие надбавки к пенсиям по инвалидности

Надбавки людям с инвалидностью вследствие войны определяются в Законе "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

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Пенсии, ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь для лиц с инвалидностью вследствие войны повышаются:

  • I группа  50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
  • II группа – 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
  • III группа – 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Обратите внимание! Лицам с инвалидностью II и III групп из числа участников боевых действий Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более, предоставляются льготы, предусмотренные для лиц с инвалидностью I группы.
Автор: Дарія Подвишенна