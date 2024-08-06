Какие надбавки имеют лица с инвалидностью вследствие войны
6 августа 2024, 17:38Читати новину українською
Люди, которые приобрели инвалидность вследствие войны, имеют право на надбавки к пенсии. Размер этих надбавок зависит от степени инвалидности.
Какие надбавки к пенсиям по инвалидности
Надбавки людям с инвалидностью вследствие войны определяются в Законе "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
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Пенсии, ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь для лиц с инвалидностью вследствие войны повышаются:
- I группа – 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- II группа – 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- III группа – 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.